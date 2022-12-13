Мощный удар САУ "Малка" по артиллерийским установкам ВСУ попал на видео

Военные быстро уводят САУ с огневых позиций, чтобы по "Малке" не попал ответный огонь противника.

Военные рассказали о том, что самоходная артиллерийская установка "Малка" способна за пять минут выдвинуться и развернуться на огневой позиции. Соответствующее заявление сделал в ходе интервью с журналистами солдат, который находится в зоне специальной военной операции на Украине. Командир батареи САУ пояснил, что боевой расчет от Центрального военного округа выполняет поставленные задачи. Эксперт пояснил, что САУ с калибром в 203-миллиметра работают на СВО как в дневное, так и ночное время суток. За счет этого удается подавлять позиции Вооруженных сил Украины.

При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. командир батареи САУ

После выполнения операции расчет военных выводит САУ с места стрельбы и меняет позицию, чтобы по установке было невозможно нанести удар ответным огнем. Напомним, что с недавнего времени расчеты САУ "Малка" ЦВО пополнили добровольцы и мобилизованные граждане. Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе Авдеевки.

Фото и видео: Минобороны России