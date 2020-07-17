Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия

Премьер Польши требует оказать Киеву военную помощь "здесь и сейчас".

Премьер-министр Польши призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия. Соответствующее заявление глава местного правительства Матеуш Моравецкий сделал перед журналистами на брифинге в Гааге после закрытой встречи с рядом лидеров стран НАТО.

Мы не делаем достаточно много,...чтобы поддержать украинский народ в его защите свободы и суверенитета. Поэтому я призываю вас, чтобы вы сделали значительно больше. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Эксперт настаивает на том, что оружие на Украину надо поставлять срочно. Матеуш Моравецкий надеется, что страны смогут сконцентрироваться на эффективной помощи и поддержке Украине "здесь и сейчас", а не спустя несколько недель или даже месяцев.

Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО конфисковать все активы России.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera