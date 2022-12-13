Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии

Премьер Польши рассказал о том, что улучшит отношение поляков к немцам.

Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше. Соответствующее заявление в эфире местного Польского радио сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он прокомментировал решение властей Варшавы о том, что следует требовать от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве компенсации за ущерб, причиненный немцами за ВТорую мировую войну. В начале октября в Германию по линии министерства по иностранным делам была направлена соответствующая нота. Матеуш Моравецкий полагает, что если Германия выплатит денежные средства, то отношение поляков к немцам улучшится.

Я знаю, что это может звучать шокирующе, но для наших польско-немецких отношений - дай Бог, мы будем жить рядом очередные тысячу лет - исправление этих вечных потерь, тех слез и моря крови хотя бы в минимальной степени было бы чем-то очень позитивным... Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

"Мы готовы, пусть приходят!" Лукашенко ответил на заявления экс-министра обороны Польши.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl