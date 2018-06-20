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Момент взрыва на заправке в Кропивницкий попал на видео

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Очевидцы смогли снять на видео момент взрыва на газовой заправке в городе Кропивницкий в Украине.

В городе Кропивницкий в Украине прогремели взрывы. Есть пострадавшие.

Сообщается, что взрыв с последующим пожаром произошли на газовой заправке около 20 часов по местному времени. Сообщается, что взрывов было несколько. Затем возник пожар, который повредил пять грузовых машин, десять легковушек. Огонь перекинулся и на соседние строения. В результате ЧП три человека госпитализированы в больницу.

Очевидец сумел снять один из взрывов на видео. На кадрах видно мощный взрыв и зарево. Слышно какой силы был звук от взрыва. Автор видео очень эмоционально реагировал на происходящее, поэтому видео публикуется практически без звука.

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Видео: MDK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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