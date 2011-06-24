Три ученикам школ искусств Выборгского района получат стипендии в размере 12 тысяч рублей

Начальник отдела культуры районной администрации Галина Цветкова поздравила стипендиатов.

Персональные стипендии комитета по культуре и туризму Ленобласти получат учащиеся школ искусств Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Стипендии в размере 12 000 рублей назначены:

- Таисии Богдановой, школа искусств г. Выборга;

- Татьяне Ларионовой, Рощинская школа искусств;

- Зинаиде Шаловой, Рощинская школа искусств.

Денежное поощрение получают ребята, которые стали победителями конкурсов разного уровня. Также учитываются успехи в учебе. Поздравляем стипендиатов, а также преподавателей, концертмейстеров и руководителей образовательных учреждений с высокой оценкой их работы Галина Цветкова, начальник отдела культуры районной администрации

Стипендией, направленной на поддержку молодых талантов, поощряют в рамках реализации нацпроекта "Культура".

На прошлой неделе в Рощинской школе искусств прошел первый концерт с использованием новых музыкальных инструментов.

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