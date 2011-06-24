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Три ученикам школ искусств Выборгского района получат стипендии в размере 12 тысяч рублей
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Три ученикам школ искусств Выборгского района получат стипендии в размере 12 тысяч рублей

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Начальник отдела культуры районной администрации Галина Цветкова поздравила стипендиатов.

Персональные стипендии комитета по культуре и туризму Ленобласти получат учащиеся школ искусств Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

 Стипендии в размере 12 000 рублей назначены:

- Таисии Богдановой, школа искусств г. Выборга;

- Татьяне Ларионовой, Рощинская школа искусств;

- Зинаиде Шаловой, Рощинская школа искусств.

Денежное поощрение получают ребята, которые стали победителями конкурсов разного уровня. Также учитываются успехи в учебе. Поздравляем стипендиатов, а также преподавателей, концертмейстеров и руководителей образовательных учреждений с высокой оценкой их работы

Галина Цветкова, начальник отдела культуры районной администрации

Стипендией, направленной на поддержку молодых талантов, поощряют в рамках реализации нацпроекта "Культура".

На прошлой неделе в Рощинской школе искусств прошел первый концерт с использованием новых музыкальных инструментов.

Фото: pexels

Теги: искусство, стипендия, школа
Категории: Выборг, Лента новостей,

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