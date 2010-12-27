Молодежь Выборга примет участие в образовательном форуме "Ладога"

В течение недели 850 представителей активной молодежи, в том числе из Выборгского района, будут участвовать в обширной образовательной программе.

В Ленинградской области 24 июня начал работу XI Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Запада "Ладога". Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В течение недели 850 представителей активной молодежи, в том числе из Выборгского района, будут участвовать в обширной образовательной программе. Дополнительные мероприятия форума в этот раз посвящены Году театра в России и Году ЗОЖ в Ленинградской области.

В этом году реализован новый, матричный подход к образовательной программе форума, исходя из уровня компетенций и навыков его участников. Утром они делятся на три трека — активисты, профессионалы и лидеры, в рамках каждого из направлений предлагаются мастер-классы и лекции, встречи с известными экспертами. В послеобеденное время участники делятся по тематическим потокам. Они посвящены таким темам, как "Социальная активность", "Волонтеры Победы", "Деловые люди", "Молодежные сообщества", "Новые города" и другие.

Году театра в России и Году здорового образа жизни в Ленинградской области посвятили мастер-классы по урбанистике, встречи актерами и общественными деятелями, интерактивные экспозиции, физкультурные зарядки, соревнования по волейболу, спортивные эстафеты, забег на 2019 метров, сдачу норм ГТО, а также мастер-классы по здоровому питанию. С интерактивной ЗОЖ-площадкой на форуме смогут ознакомиться и гости "Дня регионов" 27 июня. Программа форума "Ладога" также включает проведение конкурса "Лидер СЗФО" и грантового конкурса.

С приветственным словом на торжественном открытии форума выступил председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов. Он пожелал каждому участнику "реализовать свой потенциал, найти свою команду, распространить опыт и, конечно же, получить возможность финансирования проекта". Руководитель досугового направления Денис Поничев анонсировал развлекательные и спортивные площадки, напомнив о регистрации на творческие конкурсы "Голос. Ладога", "Мистер и Мисс Ладога", "Камеди Ладога" и спортивные состязания.

Вечером 24 июня после насыщенной образовательной программы организован забег на 2019 метров. На "Ладогу" прибыли волонтеры, сопровождающие спортивные мероприятия в регионе, которые смогут задействовать полученный на "Ладоге" опыт в дальнейшей практике и на событиях по продвижению ЗОЖ. В числе участников волонтерского корпуса форума присутствуют и Серебряные волонтеры, самому старшему из которых - 72 года.

Форум продолжит работу до 30 июня. В "День регионов" в четверг, 27 июня, на площадке "Ладоги" ждут высоких гостей. Участники, которые прибыли из всех субъектов Северо-Запада, встретятся с Полномочным Представителем Президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александром Гуцаном и главами регионов округа.

Форум "Ладога" проходит в Ленинградской области с 2009 года. За 10 лет количество участников, которые являются гражданами РФ в возрасте 18 – 35 лет, выросло с 120 до порядка 1000 человек – представителb более 60 регионов РФ. Заявок на участие в "Ладоге"-2019 пришло вдвое больше, чем доступно мест, и путевки были разыграны по конкурсу.

Форум доказал эффективность как площадка взаимодействия молодежи, органов власти и общественных организаций. Его цель – содействовать самореализации молодежи, повышая уровень ее знаний и навыков, приумножая человеческий капитал в интересах экономического, гражданского и культурного развития. Организаторами форума выступают Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи ("Росмолодежь").

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО