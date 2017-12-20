Молодежь Петербурга в новогоднюю ночь собралась пить этиловый спирт

Журналисты канала PiterTV в предверии Нового Года вышли на улицы города, чтобы узнать, есть ли у петербуржцев новогоднее настроение и как они собираются праздновать наступление нового года.

Журналисты канала PiterTV в предверии Нового Года вышли на улицы города, чтобы узнать, есть ли у петербуржцев новогоднее настроение и как они собираются праздновать новогоднюю ночь. Мнения разошлись. Кто-то планирует традиционно провести время с семьей, кто-то "по-черному".

Житель Петербурга, студент Илья поделился, что у него совершенно нет новогоднего настроения:



"Снега нет, елки есть, но этого мало. Чтобы было новогоднее настроение, нужно много снега и лютый мороз, чтобы не хватало двух курток!" - "А как планируете отметить Новый год?" -"По-черному. Планирую лишиться печени." - С помощью каких алкогольных напитков? -"Высококрадусных. Ну этиловый спирт было бы неплохо"

Ольга из Ярославля находится в прекрасном настроении:

Новогоднее настроение есть, я приехала из Ярославля, сейчас была в Эрмитаже на экскурсии, на экскурсии по городу. Пресвосходные украшения, замечательно все. Город восхищает!

Две подруги из Петербурга Аня и Вероника во мнениях различны. Одна с новогодним настроением, другая без. Но в Деда Мороза верят обе.

"Есть новогоднее настроение. Уже начинается новогодняя суета, уже украшают города и погода мне нравится. Уже снег есть."

Фанат "Зенита" Александр поделился положительными эмоциями, сказал что 31 декабря пойдет на Дворцовую площадь и будет крутить хоровод.

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