Молдавия поддержит новые санкции ЕС против России

Игорь Гросу напомнил о солидарности в Брюсселем.

Молдавия поддержит новые антироссийские санкции против России. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Moldova 1 сделал председатель республиканского парламента Игорь Гросу. По мнению политика, приобретенный статус на вступление в ЕС обязывает страну принять подобные ограничения в адрес Москвы.

Наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся, они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей. Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии

Напомним, что главы государств и правительств европейского региона на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в состав ЕС. Игорь Гросу добавил, что за счет санкций страны хотят заставить Россию сесть за стол переговоров и решить конфликт дипломатическими методами. При этом Кишинев также настроен на хорошие отношения с РФ. В частности, в намерениях есть торговля на условиях взаимного уважения.

Парламент Молдавии поддержит предложение кабинета о продлении режима ЧП.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova