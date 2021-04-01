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Молдавия поддержит новые санкции ЕС против России
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Молдавия поддержит новые санкции ЕС против России

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Игорь Гросу напомнил о солидарности в Брюсселем.

Молдавия поддержит новые антироссийские санкции против России. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Moldova 1 сделал председатель республиканского парламента Игорь Гросу. По мнению политика, приобретенный статус на вступление в ЕС обязывает страну принять подобные ограничения в адрес Москвы.

Наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся, они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей.

Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии

Напомним, что главы государств и правительств европейского региона на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в состав ЕС. Игорь Гросу добавил, что за счет санкций страны хотят заставить Россию сесть за стол переговоров и решить конфликт дипломатическими методами. При этом Кишинев также настроен на хорошие отношения с РФ. В частности, в намерениях есть торговля на условиях взаимного уважения.

Парламент Молдавии поддержит предложение кабинета о продлении режима ЧП.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova

Теги: евроинтеграция, евросоюз, игорь гросу, молдавия, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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