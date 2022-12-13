Молдавия: для вступления в ЕС надо решить проблему Приднестровья

Николай Попеску рассказал о том, что до вступления Кишинева в Евросоюз может пройти несколько десятков лет.

Молдавия считает, что для вступления в ЕС надо решить проблему Приднестровья. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TV8 сделал министр по иностранным делам Николай Попеску. Дипломат отметил, что вопрос должен быть решен мирным путем.

У нас есть несколько лет, чтобы продвигать страну в ЕС и параллельно искать пути мирного решения приднестровского конфликта. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Эксперт признал тот факт, что приднестровская проблема усложняет путь страны в европейской интеграции, а урегулирование вопроса усложняется тем, что переговоры буксуют на протяжении нескольких лет. Речь идет о формате "пять плюс два", в котором принимают участие Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также американские и европейские наблюдатели.

Глава МИД Молдавии не видит интереса в развитии сотрудничества с СНГ.

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