Молдавия: для вступления в ЕС надо решить проблему Приднестровья

Молдавия считает, что для вступления в ЕС надо решить проблему Приднестровья. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TV8 сделал министр по иностранным делам Николай Попеску. Дипломат отметил, что вопрос должен быть решен мирным путем.
У нас есть несколько лет, чтобы продвигать страну в ЕС и параллельно искать пути мирного решения приднестровского конфликта.
Николай Попеску, глава МИД Молдавии
Эксперт признал тот факт, что приднестровская проблема усложняет путь страны в европейской интеграции, а урегулирование вопроса усложняется тем, что переговоры буксуют на протяжении нескольких лет. Речь идет о формате "пять плюс два", в котором принимают участие Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также американские и европейские наблюдатели.
Глава МИД Молдавии не видит интереса в развитии сотрудничества с СНГ.
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