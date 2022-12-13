Николай Попесеку рассказал о необходимости пересмотреть взаимодействие в данной структуре с Кишиневом.

Глава МИД Молдавии не видит интереса в развитии сотрудничества с СНГ (Содружеством Независимых Государств). Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TV8 сделал министр по иностранным делам Николай Попеску. Чиновник пояснил, что зона свободной торговли между сторонами не работает с 2014 года, так как Россия "внесла коррективы".

Мы не видим в СНГ процессов, которые бы интересовали Молдавию, не участвуем во встречах.<…> Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Глава МИД республики отметил, что власти Кишинева сейчас проводят анализ необходимости сохранения части соглашений с СНГ, которые были подписаны в рамках международного сотрудничества в регионе. Он добавил, что на определенном этапе у страны будет более четкое понимание о том, какие элементы "из них нам еще нужны".

Молдавия будет добиваться вывода войск РФ из Приднестровья мирным путем.

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