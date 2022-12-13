Молдавия будет добиваться вывода войск РФ из Приднестровья мирным путем

Николай Попеску рассказал о необходимости диалога с РФ и Приднестровьем.

Молдавия заявила, что будет добиваться вывода войск РФ из Приднестровья мирным путем. Соответствующей информацией с журналистами в эфире местного телеканала TV8 поделился министр иностранных дел Николай Попеску. Дипломат отметил, что власти страны планируют решить вопрос исключительно путем переговоров и диалога с Москвой и непризнанным Приднестровьем.

Нелегальное присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Эксперт признал тот факт, что добиться прогресса в этих переговорах Кишиневу будет очень сложно, так как Молдавия из-за конфликта на Украине заморозила отношения с Москвой и поддерживает их только на уровне дипломатических посольств.

В Молдавии не располагают данными о рекрутировании молдаван в армию РФ.

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