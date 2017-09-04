Моделист собрал фургон Volkswagen T2 из 400 тысяч деталей Lego

На сборку модели ушло шесть недель.

На туристической выставке в Мюнхене представили полноразмерную реплику знаменитого фургона Volkswagen T2, выполненную из деталей Lego. Об этом сообщает издание Designboom.

Автомобиль собрал моделист Lego Рене Хоффмайстер и его напарник Паскаль Ленхард. Volkswagen T2 весит 700 килограммов, строили его шесть недель. Весь салон, вся утварь и другие предметы также сделаны из Lego. Колёса у комби T2 — настоящие.

В длину машина – 5 метров, ширина - 1,9 метра, а высота – 2 метра. Полномасштабную модель удалось собрать из 400 000 тысяч деталей. Кстати, у фургона сделана подъёмная крыша и сдвижная дверь.

Фото: Designboom