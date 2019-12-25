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Мобильные прививочные пункты начали работать в Петербурге
Сегодня, 13:47
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nastya960

Мобильные прививочные пункты начали работать в Петербурге

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Привиться бесплатно может любой желающий, захвативший с собой паспорт.

В Петербурге начали работать мобильные прививочные пункты. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению. 

Прививочные пункты работают около самых оживленных станций метро, около ТЦ и ТРК, а также около железнодорожных станций. Все мобильные пункты до и после смены дезинфицируют, также обработку проходят все контактные поверхности. Каждому желающему сделать прививку, перед этим измеряют температуру.

Привиться бесплатно может любой желающий, захвативший с собой паспорт. Прописка при этой процедуре не важна. Также перед прививкой врач проверит наличие противопоказаний. Вакцинация запрещена людям с острыми инфекционными заболеваниями или обострением хронических.

График работы передвижных прививочных пунктов можно посмотреть на официальном сайте администрации города.

Фото: pixabay 

Теги: вакцинация, прививки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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