Мобильные прививочные пункты начали работать в Петербурге

Привиться бесплатно может любой желающий, захвативший с собой паспорт.

В Петербурге начали работать мобильные прививочные пункты. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Прививочные пункты работают около самых оживленных станций метро, около ТЦ и ТРК, а также около железнодорожных станций. Все мобильные пункты до и после смены дезинфицируют, также обработку проходят все контактные поверхности. Каждому желающему сделать прививку, перед этим измеряют температуру.



Привиться бесплатно может любой желающий, захвативший с собой паспорт. Прописка при этой процедуре не важна. Также перед прививкой врач проверит наличие противопоказаний. Вакцинация запрещена людям с острыми инфекционными заболеваниями или обострением хронических.



График работы передвижных прививочных пунктов можно посмотреть на официальном сайте администрации города.

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