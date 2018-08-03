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Петербург располагает около 1,5 тыс. резервных коек с начала пандемии
Сегодня, 8:37
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Петербург располагает около 1,5 тыс. резервных коек с начала пандемии

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Город первым в РФ начал ввод госпиталей-трансформеров.

За время пандемии коронавируса в стационарах Северной столицы было отрыто около 1,5 тыс. мобильных койко-мест. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как подчеркнул губернатор Петербурга, город стал первым регионом в РФ , приступившим к созданию госпиталей-трансформеров. Они были оборудованы в Госпитале ветеранов войн, Городской больнице №33 в Колпино, больнице Святого Луки и больнице Святого Георгия.

Совсем недавно в городе открылся и пятый корпус, в котором располагается современный сосудистый центр. Он открыт на базе Александровской больницы. 

Ранее стало известно, как непривитые петербуржцы переносят грипп.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, эпидемия гриппа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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