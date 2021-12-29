Утром на севере ЗСД из-за аварии собралась крупная пробка

"Яндекс" предупредил горожан о пробке отдельным сообщением.

Утром в Петербурге при движении от Богатырского проспекта, перед съездом на Приморский проспект образовалась крупная пробка на ЗСД, сообщило приложение западного скоростного диаметра.

О ней также отдельным сообщением предупредил "Яндекс". Пробка началась от Шуваловского проспекта и продлилась до Приморского проспекта. Обычного участок проезжают за несколько минут, а этим утром в ней можно было потерять 36 минут.

Также плотным потоком двигались автомобилисты по Гражданскому проспекту.

Утром дорожная ситуация была оценена в 7 баллов. С 10 утра и до двух часов дороги загружены на 4 балла.

Фото: Piter.tv