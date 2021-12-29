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Утром на севере ЗСД из-за аварии собралась крупная пробка
Сегодня, 13:39
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Утром на севере ЗСД из-за аварии собралась крупная пробка

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"Яндекс" предупредил горожан о пробке отдельным сообщением.

Утром в Петербурге при движении от Богатырского проспекта, перед съездом на Приморский проспект образовалась крупная пробка на ЗСД, сообщило приложение западного скоростного диаметра.  

 О ней также отдельным сообщением предупредил "Яндекс". Пробка началась от Шуваловского проспекта и продлилась  до Приморского проспекта. Обычного участок проезжают за несколько минут, а этим утром в ней можно было  потерять 36 минут. 

Также плотным потоком двигались автомобилисты по Гражданскому проспекту.   

Утром дорожная ситуация была оценена в 7 баллов. С 10 утра и до двух часов дороги загружены на 4 балла. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, зсд, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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