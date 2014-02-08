Многодетные семьи получили в подарок от Петербурга пассажирские микроавтобусы

В Петербурге сегодня проживает более 53 тысяч многодетных семей.

Накануне Дня защиты детей губернатор Петербурга Александр Беглов вручил в Смольном 15 многодетным петербургским семьям ключи от пассажирских микроавтобусов ГАЗ. Всего в этом году было закуплено 84 автомобиля для многодетных семей, сообщила городская администрация.

В Петербурге сегодня проживает более 53 тысяч многодетных семей. По словам губернатора, город каждый год расширяет меры поддержки многодетных семей.

Например, в 2023 году введены ежемесячные выплаты семьям с детьми, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Также на основании соцконтракта такие семьи могут получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на развитие предпринимательской деятельности.

В России в преддверии Международного дня защиты детей пройдёт благотворительная акция "Под крышей заботы".

Фото: Смольный (архив)