В России в преддверии Международного дня защиты детей пройдёт благотворительная акция "Под крышей заботы"

Присоединиться к акции и поддержать детей могут все желающие.

В преддверии Международного дня защиты детей под эгидой Минстроя России проводится благотворительная акция "Под крышей заботы". Представители строительной отрасли и ЖКХ помогут улучшить жизненные условия воспитанников детских домов, домов ребенка, школ-интернатов и детей, потерявших родителей или оставшихся без их попечения. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках акции для детей построят и отремонтируют детские и спортивные площадки, в помещениях детских домов и интернатов проведут ремонт, детям и учреждениям подарят необходимые товары.

Присоединиться к акции и поддержать детей могут все желающие.

Фото: Минстрой РФ