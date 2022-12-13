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В России в преддверии Международного дня защиты детей пройдёт благотворительная акция "Под крышей заботы"
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В России в преддверии Международного дня защиты детей пройдёт благотворительная акция "Под крышей заботы"

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Присоединиться к акции и поддержать детей могут все желающие.

В преддверии Международного дня защиты детей под эгидой Минстроя России проводится благотворительная акция "Под крышей заботы". Представители строительной отрасли и ЖКХ помогут улучшить жизненные условия воспитанников детских домов, домов ребенка, школ-интернатов и детей, потерявших родителей или оставшихся без их попечения. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках акции для детей построят и отремонтируют детские и спортивные площадки, в помещениях детских домов и интернатов проведут ремонт, детям и учреждениям подарят необходимые товары.

Присоединиться к акции и поддержать детей могут все желающие.

Фото: Минстрой РФ

Теги: дети, минстрой рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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