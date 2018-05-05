Митинг Навального в Петербурге: скромный масштаб, самолетики и утка

В Петербурге акция протеста Алексея Навального перенеслась с Дворцовой площади в Александровский сад. Мероприятие продлилось чуть больше часа, несколько человек были задержаны.

В субботу, 5 мая, в Петербурге прошел несанкционированный митинг сторонников Алексея Навального под названием "Он нам не царь". Это событие стало самым малочисленным среди аналогичных протестных акций за последние 2 года.

Около 14.00 возле Дворцовой площади собрались протестующие, однако они не смогли попасть на главную площадь города. С 12 часов на ней проходил традиционный ежегодный парад байкеров, а затем Дворцовую заняли военные. Представители ЗВО репетировали Парад Победы и проводили официальный смотр войск.

Митингующие постарались перенести протест в Александровский сад. Однако альтернативная площадка так и не собрала по-настоящему масштабную аудиторию - по оценкам корреспондента Piter.TV, сюда пришло менее тысячи петербуржцев. Мероприятие продлилось чуть больше часа, после чего часть сторонников Навального отправилась на Невский проспект, а другая часть на Гороховую улицу.

Видео: Александровский сад забросали самолетиками

Отметим, что после ухода митингующих Александроский сад был усеян мусором, среди которого можно было найти самолетики в поддержку месседжера Telegram. Не обошлось и без уточки, которая мирно стояла рядом с правоохранителями.

Около угла Невского проспекта и улицы Марата несколько человек были задержаны, пишет "Фонтанка". По некоторым данным, в акции приняли участие более тысячи человек. Во время съемки Piter.TV в центре города не произошло ни одного задержания или столкновения. Только несколько прохожих накричали на военных и полицейских, однако правоохранители не ответили на провокацию.

Ранее мы сообщали, что Митинги Навального в городах России обернулись массовыми задержаниями.