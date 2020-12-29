Раньше ставка по таким кредитам составляла 8,5%.

Премьер-министр Михаил Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых. Об этом он рассказал на сегодняшнем совещании с вице-премьерами.

Сейчас льготные кредиты будут выдаваться под семь процентов годовых. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Раньше ставка по таким кредитам составляла 8,5%. Новые правила указывают на то, что ставка не должна превышать ключевую, установленную Банком России, более чем на 2,75%.

Сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 4,25%.

Ранее власти выделили на поддержку МСП около 600 млрд рублей.

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