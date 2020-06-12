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Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в стране
Сегодня, 11:33
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Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в стране

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Премьер РФ дал поручение Минздраву и Минпромторгу.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в стране. Профильные ведомства должны будут доложить главе кабинета министров об итогах 21 июля. Миссией займутся специалисты Минздрава и Минпромторга РФ.

На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций...актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв.

пресс-служба кабмина РФ

Решение чиновники приняли на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией от 9 июля. Премьер-министр подчеркнул, что российскому правительству следует работат на опережение и оперативно реагировать на изменения в эпидемиологической обстановке. 

Мантуров сообщил о планах компаний увеличить выпуск "Ковивака".

Фото: Правительство России

Теги: вакцина, инвентаризация, кабмин, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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