Премьер РФ дал поручение Минздраву и Минпромторгу.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в стране. Профильные ведомства должны будут доложить главе кабинета министров об итогах 21 июля. Миссией займутся специалисты Минздрава и Минпромторга РФ.

На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций...актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. пресс-служба кабмина РФ

Решение чиновники приняли на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией от 9 июля. Премьер-министр подчеркнул, что российскому правительству следует работат на опережение и оперативно реагировать на изменения в эпидемиологической обстановке.

Мантуров сообщил о планах компаний увеличить выпуск "Ковивака".

Фото: Правительство России