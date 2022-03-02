Кабмин ввел пакет мер для защиты экономики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса на фоне санкций. Кабинет министров презентовал пакет антикризисных мер, направленных на поддержание экономической системы в условиях санкционного давления со стороны Запада. Чиновник уточнил, что на реализацию "зарплатной" государственной программы поддержки "ФОТ 3.0" из федерального бюджета дополнительно будет направлено 6,2 миллиарда рублей. Среди новый мер поддержки также назван запуск нового этапа амнистии капитала, выделение 5 миллиардов рублей на субсидирование уже выданных кредитов аграриям. Чиновники продлили продлили сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях.

Правительство введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса.

Фото и видео: Правительство России

