Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью

Глава кабмина РФ рассказал о непростых задачах, которые стоят перед правительством.

Уровень достижения годового плана российского правительства по большинству национальных проектов в 2022 году близок к 100%. Соответствующее заявление в ходе выступления на стратегической сессии, созванной для обсуждения результатов реализации нацпроектов и других итогов государственных программ страны, сделал руководитель кабинета министров Михаил Мишустин.

По большинству национальных проектов уровень достижения годового плана близок к 100%, кассовое исполнение - также. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что в отношении госпрограмм по открытой их части фиксируются более скромные итоги. Речь идет о кассовых показателях порядка 98%. Однако Михаил Мишустин добавил, что речь все равно идет о хорошей динамике, так как год назад страна показывала меньшие значения. В общей сложности кабмин направил на реализацию задач свыше 19,5 триллионов рублей. Премьер считает, что речь идет о значительной сумме. Он пояснил, что перед страной были поставлены непростые задачи.

Мишустин: России удалось укрепить стабильность экономики.

Фото и видео: Правительство России