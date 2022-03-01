Глава кабмина РФ рассказал о том, что бизнесу следует принимать взвешанные решения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запрет на выход иностранного бизнеса из российских активов. Такое заявление чиновник сделал на оперативном заседании комиссии по экономическим вопросам. Премьер призвал коллег из правительства дать иностранным предпринимателям время для взвешенного решения. Соответствующий проект уже подготовлен.

В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В России надеются на то, что потенциальные партнеры и бизнесмены, которые уже вложились в страну, продолжат сотрудничество и дальнейшую работу. Москва открыта для конструктивного диалога. Мишустин напомнил, что многие зарубежные компании создали в РФ производства с высокооплачиваемыми рабочими местами, вложили ресурсы, усилия, время в свои проекты, вывели их на полную мощность, наладили логистику.

Мишустин создал и возглавил антисанкционный оперштаб.

Фото и видео: Правительство России

