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Мишустин создал и возглавил антисанкционный оперштаб

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Замами премьера в группе станут Белоусов и Собянин.

Глава российского правительства Михаил Мишустин создал и возглавил антисанкционный оперативный штаб. Информация представлена самим главой кабинета министров во время очередного заседания с коллегами. Группа займется повышением устойчивости национальной экономической системы в условиях введения против РФ новых западных ограничений

С 2018 года у нас работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В ее рамках было сделано немало. 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Заместителями премьер-министра в специальной правительственной комиссии станут Андрей Рэмович Белоусов и Собянин Сергей Семенович. Вице-премьер РФ займется курированием направлений, связанных с макроэкономикой, выработкой мер на государственном уровне. Мэр Москвы отвечает за координацию решений на региональных уровнях.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, кабмин, михаил мишустин, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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