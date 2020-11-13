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Мишель: саммит ЕС даст статус кандидатов Украине и Молдавии

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Глава Евросвета не сомневается в позитивном решении стран ЕС по Киеву и Кишиневу.

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что саммит Евросоюза даст статус кандидатов-членов на вступление в состав ЕС Украине и Молдавии. Соответствующее заявление чиновник сделал перед местными журналистами во время своего прибытия в Брюссель на мероприятие. В четверг участники саммита должны принять резолюцию по Киеву и Кишиневу.

Я уверен, что сегодня мы дадим статус кандидатов Украине и Молдавии.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что еще 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Украине и Молдавии, а также отложить данное решение по Грузии. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уведомила власти Киева в том, что дальнейшего продвижения по пути вступления в региональное содружество Украине предстоит сначала провести серьезные реформы, а также деолигархизацию страны.

В Приднестровье заявили, что объединение с Молдавией практически невозможно.

Фото и видео: European Commission

Теги: евроинтеграция, евросовет, евросоюз, молдавия, шарль мишель
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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