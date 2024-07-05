Посол РФ напомнил о военных преступлениях ВСУ

Действия киевского режима в отношении российских детей, оставшихся на прифронтовых территориях, являются геноцидом. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами, организованного в Москве. Дипломат добавил, что все преступления совершаются на фоне западных циничных высказываний о том, что международные союзники Украины заботятся о судьбе детей-сирот, которые якобы были выкрадены российскими представителями, а на самом деле - спасены из зоны боевых действий.

Украинские боевики совершают целенаправленные действия по убийству наших детей... чудовищные убийства и покушения на жизни десятков детей совершаются украинскими боевиками с использованием западного вооружения. Родион Мирошник, посол РФ

Родион Мирошник напомнил СМИ о том, что свыше 130 тысяч находящихся в российских регионах несовершеннолетних жителей являются пострадавшими в той или иной степени от действий ВСУ. С начала текущего года, в период с 1 января по 30 июня, ранения получили как минимум 143 ребенка, а 40 детей погибли.

С начала года Киев совершил около 10 внесудебных казней, заявил Мирошник.

Фото и видео: МИД России