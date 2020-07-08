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Мирошник: говорить о дате референдума рано по соображениям безопасности

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Посол РФ в ЛНр рассказал, что сейчас проводится "мозговой штурм" по организации голосования в регионе.

Российский посол в Луганской народной республики Родион Мирошник считает, что говорить о дате референдума о присоединении региона к РФ пока рано по соображениям безопасности. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт полагает, что пока что рано обсуждать сроки организации народного голосования.

Они не формализованы еще и пока еще небезопасно. Мы видим сегодняшнюю ночь, по крайней мере, для ЛНР: у нас массированные обстрелы Алчевска и Сватова, обстрелы больницы. <...> Вот она, реакция на референдум со стороны Украины.

Родион Мирошник, посол РФ в ЛНР

В настоящее время ведется проработка механизма референдума, но для региональных властей крайне важно уберечь тех людей, которые должны сделать выбор. Родион Мирошник добавил, что ведется "мозговой штурм" о проведении процесса голосования. Он должен быть согласован с руководством ЛНР.

ЛНР планирует пригласить на референдум наблюдателей из непредвзятых стран.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: донбасс, лнр, посол, референдум, родион мирошник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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