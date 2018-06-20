Сергей Миронов: о моем выдвижении станет известно не раньше первого мая

Спикер Госдумы заявил, что партия примет решение о кандидате в начале мая.

Депутат Сергей Миронов рассказал о том, что планирует выдвигаться от "Справедливой России" на должность губернатора Санкт-Петербурга. Такое событий он назвал безусловным. Подробности о решении политика будут известны к первому мая. Однако, существует вероятность, что вакантное место от партии может достаться также председателю регионального отделения.

Отметим, что на данный момент желание участвовать в предвыборной гонке высказали парламентарии ЗакСа Марина Шишкина, Надежда Тихонова, Алексей Ковалев, а также два действующих представителя Государственной думы Олег Нилов и Елена Драпенко,

Напомним, что выборы намечены в единый день голосования - 8 сентября.

Фото: Piter.tv