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Мир успешно борется только с озоновыми дырами, заявил ученый

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Виктор Данилов-Данильян

В экологической сфере улучшение наблюдается только в решении проблемы озоновых дыр, но все остальные глобальные показатели в мире только ухудшаются. Соответствующее заявление сделал ученый, научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук во время выступления на Алтайском экономическом форуме "Эко Алтай. Нить природы". Эксперт пояснил участникам мероприятия, что после принятия странами Монреальского протокола и реализации всех международных обязательств, ситуация в озоновыми дырами улучшается. Документ Венской конвенции по защите озонового слоя был подписан в сентябре 1987 года. Он ограничил производство и оборот озоноразрушающих веществ на планете.

Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя

Виктор Данилов-Данильян, академик РАН

Специалист рассказал о негативных тенденциях для окружающей среды. Речь идет о том, что увеличивается концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесных массивов, растут пустынные территории, продолжается химическое отравление почв. 

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Фото и видео: roscongress.org

Теги: виктор данилов-данильян, монреальский протокол, наука, озоновые дыры, ран, республика алтай, ученые, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Notboaft Pleatuek
Сегодня 13:40

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