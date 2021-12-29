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Минздрав одобрил испытания кожного теста для определения иммунитета к коронавирусу
Сегодня, 7:04
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Минздрав одобрил испытания кожного теста для определения иммунитета к коронавирусу

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Исследование будет проводиться на совершеннолетних добровольцах.

Минздрав выдал разрешение НИИ эпидемиологии и микробиологии имена Пастера на проведение I—II фаз клинических испытаний кожного теста для определения Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам медиков, это простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2. В исследовании примут участие 460 добровольцев в возрасте от 18 лет. Завершить тесты планируется 30 апреля.

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Фото: pexels.com

Теги: испытания, наука
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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