Минздрав одобрил испытания кожного теста для определения иммунитета к коронавирусу

Минздрав выдал разрешение НИИ эпидемиологии и микробиологии имена Пастера на проведение I—II фаз клинических испытаний кожного теста для определения Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.
По словам медиков, это простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2. В исследовании примут участие 460 добровольцев в возрасте от 18 лет. Завершить тесты планируется 30 апреля.
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