Минздрав отказался вводит экологический налог на сигареты в России

Представители Министерства здравоохранения отклонили предложение о вводе эконалога на табачные изделия.

В Минздраве сократили один из проектов антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Чиновники решили убрать пункт о введении экологического налога на табачную продукцию.

Напомним,что сейчас специалисты разрабатывают умеренную, поэтапную программу по сокращению спроса на сигареты. Среди мер называются непрерывное повышение акцизных ставок. Также будут запрещены безналоговые и беспошлинные продажи.

С инициативой о вводе налога на табак стало известно в начале 2017 года. Если бы предложение было принято, то новый закон вступил бы в силу с января 2018 года. Однако, доработки проекта показали, что изменения в системе налогообложения приведут к росту объема контрафакта в России.