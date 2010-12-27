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Минздрав отказался вводит экологический налог на сигареты в России
Сегодня, 15:31
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lesjasap
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Минздрав отказался вводит экологический налог на сигареты в России

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Представители Министерства здравоохранения отклонили предложение о вводе эконалога на табачные изделия.

В Минздраве сократили один из проектов антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Чиновники решили убрать пункт о введении экологического налога на табачную продукцию.
 
Напомним,что сейчас специалисты разрабатывают умеренную, поэтапную программу по сокращению спроса на сигареты. Среди мер называются непрерывное повышение акцизных ставок. Также будут запрещены безналоговые и беспошлинные продажи.
 
С инициативой о вводе налога на табак стало известно в начале 2017 года. Если бы предложение было принято, то новый закон вступил бы в силу с января 2018 года. Однако, доработки проекта показали, что изменения в системе налогообложения приведут к росту объема контрафакта в России. 
Теги: минздрав , министерство здравоохранения , налог на сигареты , эконалог
Категории: Новости России

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