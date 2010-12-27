Минюст накажет организатора акции против "Платона" уголовным преследованием

На лидера движения завели уголовное дело за отказ признавать себя иностранным агентом.

Представители Министерства юстиции посчитали, что “Объединение перевозчиков России “ не соблюдает закон об иностранных агентах. В связи с этим в отношении лидеров движения возбуждены уголовные дела.

Минюст заинтересовался получением пожертвования из Германии в размере 250 тысяч рублей. После данного инцидента организацию признали иностранным агентом, так как ее “профинансировала” зарубежная сторона.

Лидер движения Андрей Бажутин был обязан явиться в Министерство юстиции в установленные законом сроки, чтобы в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Однако, мужчина проигнорировал предписание. Теперь, если петербуржца признают виновным, то “Объединению перевозчиков” придется выплатить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.