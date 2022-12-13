Минюст включил в реестр иноагентов лидера Little Big Илью Прусикина*

Список пополнился журналистами, правозащитниками и музыкантами.

В пятницу, 27 января, минюст включил в реестр иностранных агентов новых людей. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, иноагентами стали лидер группы Little Big Илья Прусикин*, феминистка Дарья Серенко*, правозащитник Рафис Кашапов*, журналист Фидель Агумавы*, официальный представитель Далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыкова*, "Фонд цифровых прав"* и общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия"*.

Фото: Piter.tv

* Признаны иностранными агентами в России.



