Минтранс: сервис "единого окна" для грузоперевозчиков заработает к концу года

Дмитрий Баканов рассказал о работе по поддержке бизнеса.

Сервис "единого окна" для грузоперевозчиков, который должен помочь избежать дублирования предоставления документов в государственные органы и ускорить процесс оформления товара в тестовом режиме заработает с 15 декабря.Соответствующее заявление на профильной сессии "Экономическое сотрудничество России, Индии и Китая в форматах БРИКС и РИК на евразийском пространстве: синергия и баланс интересов" сделал заместитель российского министра по транспорту Дмитрий Баканов. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

У нас на импорт оформляется до 117 документов, на экспорт - до 150, а набор данных в них на 80-90% идентичен. Будет создано единое окно до конца года, 15 декабря мы в тестовом режиме с Минцифры это запустим, месяца три поработаем и к концу первого квартала 2025 года будем пытаться вводить в промышленную эксплуатацию. Дмитрий Баканов, замглавы Минтранса

Эксперт указал на то, что данный сервис вводится в рамках формирования Национальной цифровой транспортно-логистической платформы страны. Дмитрий Банаков заметил, что при перевозке груза в морских портах на пункте пропуска работает целый перечень различных служб. Речь идет о ФТС, Фитосанитарных ведомствах, Роспотребнадзоре, пограничной службе. У всех ведомств есть собственные требования, поэтому проверка поступившего товара может достигать до пяти суток. "Единое окно" позволит ускорить время прохождения процедур. В результате любой грузоотправитель, грузополучатель, экспедитор или логистическая компания загрузит весь необходимый набор документов, а затем просто протиражирует их.

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Фото и видео: ВЭФ 2024