Минтранс: регионы соединят новые автобусные маршруты

Виталий Савельев рассказал о том, куда туристы могут отправиться по межрегиональным маршрутам.

Регионы соединят новые автобусные маршруты. Об этом рассказал журналистам во время брифинга в правительстве глава профильного ведомства Виталий Савельев. Чиновник отметил высокий спрос населения на поездки между регионами при помощи общественного рельсового транспорта. На текущий момент по стране доступно порядка 5,5 тысяч межрегиональных маршрутов для пассажиров.

Глава Минтранса России уточнил, что в 2022 году добавились новые пассажирские направления в Краснодарском крае и Ставрополье, Татарстане, Крыму, Калмыкии, а также в Ростовской, Астраханской, Ульяновской, Новосибирской и других областях. Появились в общей сложности 42 маршрута. В частности, новыми направлениями стали Шерегеш и Архыз. Отправиться по ним можно за счет действия системы единого билета, который можно оформить поездку на разных видах транспорта.

Это позволяет пассажиру, во-первых, гарантированно спланировать свое путешествие, второе – комфортно и беспрепятственно добраться до точки назначения. Виталий Савельев, глава Минтранса России

Напомним, что оформить единый билет пассажиры смогут в любой кассе Федеральной пассажирской компании, а также на официальном сайте "РЖД", агентских сетях Федеральной пассажирской компании.

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Фото и видео: Правительство России