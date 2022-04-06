Минтранс: Временно закрытые на фоне спецоперации аэропорты юга РФ получат субсидии

Виталий Савельев рассказал об антикризисных мерах для авиаотрасли России.

Временно закрытые на фоне специальной военной операции аэропорты юга России получат государственные субсидии. Об этом во время правительственного брифинга журналистам рассказал глава профильного ведомства Виталий Савельев. Министр по транспорту объяснил прессе, что в рамках антикризисных мер властями предусматриваются также скидки для пассажиров.

Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, это 11 аэропортов юга, - они также получат субсидии со стороны правительства, и президентом эти субсидии поддержаны для того, чтобы они могли восстановить те потери, которые они получили. Виталий Савельев, глава Минтранса России

Российские авиапассажиры смогут вернуть полную стоимость авиабилетов из-за невозможности осуществления перелетов. Отечественные авиакомпании получат федеральные субсидии на поддержку своей операционной деятельности. Размер выплаты будет рассчитываться в конце месяца, основываясь на сведениях о количестве перевезенных пассажиров и дистанции перелета. Кабмин сохраняет существующие субсидии для жителей Дальнего Востока. Лоукостер "Аврора" получит 5,9 млрд рублей на текущий год.

Минтранс России планирует перевезти около 90 млн пассажиров по стране.

В Минтрансе заявили, что РЖД делают все возможное для сдерживания роста стоимости билетов.

Фото и видео: Правительство России