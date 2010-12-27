В Минтрансе хотят запретить раздеваться, перевозить детей в колясках и запускать дроны в метро

Новые правила Минтранса смогут взять за основу власти регионов, где есть подземка.

В Министерстве транспорта РФ разработали новые правила пользования метрополитеном. В будущем их смогут взять за основу власти регионов, где есть подземка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

В новом документе многие правила совпадают с теми, что действуют сегодня в метро. Так, например, есть пункт, согласно которому пассажиры обязаны уступать места инвалидам, пожилым людям беременным женщинам и пассажирам с детьми. Также пассажиры подземки должны снимать со спины и плеч "объемную ручную кладь".

Среди нововведений запрет на пребывание в метро без обуви или в пачкающей зловонной одежде. Важной новаций можно назвать то, что в подземки возможна перевозка исключительно складных велосипедов, упакованных в чехлы. При этом размер такого багажа не должен превышать максимально разрешенный по перевозке ручной клади.

Странно выглядит появившийся в проекте запрет на перевозку детей в колясках. Раньше эта норма касалась только эскалаторов, теперь она относится ко всем "пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах".

Кроме того, нельзя "вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных" и пользоваться дронами.

Ранее мы писали, что в петербургском метро запретили торговать, просить милостыню и забывать вещи.

Фото: metro.spb