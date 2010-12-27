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Минтранс предложил отменить досмотр транзитных пассажиров
Сегодня, 15:51
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nastya960

Минтранс предложил отменить досмотр транзитных пассажиров

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Изменения в приказ Минтранса уже подготовлены и направлены  заинтересованные ведомства.

Министерство транспорта РФ хочет отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейса. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Изменения в приказ Минтранса уже подготовлены и направлены  заинтересованные ведомства. Как отметила Петрова, отмена предполетного досмотра будет очень комфортна для пассажиров, находящихся на территории аэропорта. Людям не придется несколько раз снимать туфли на каблуках, ремни и другие вещи. Также это позволит сократить время стыковок и минимизировать риск опоздания пассажиров на следующий рейс 

Помимо этого, данное изменение благоприятно скажется на аэропортах и авиакомпаниях, так как им не придется строить лишние перегородки, коридоры для разграничения потока пассажиров.

Ранее Минтранс предложил продавать льготные авиабилеты через портал госуслуг.

Теги: минтранс, полеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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