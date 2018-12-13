Минтранс предлагает продавать льготные авиабилеты через портал госуслуг

Это уменьшит очереди, так как льготные билеты продаются только в кассах.

Министерство транспорта обсуждает с авиаперевозчиками возможность продавать льготные билеты через портал госуслуг. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на министерство.

Льготные билеты на рейсы между Крымом и Калининградом, Москвой и Дальним Востоком могут покупать люди с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и студенты. Такие проездные продаются только в кассах и это создает большие очереди.

UTair, "Уральские авиалинии", "Азимут" и S7 поддерживают инициативу и готовы обсуждать детали реализации предложения.

Недавно были названы самые популярные места отдыха петербуржцев.

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