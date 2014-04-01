Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Чиновники заявили, что информация "Известий" не соответствует действительности.

Минтранс России опроверг информацию о подорожании авиабилетов. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы профильного ведомства. Чиновники заявили, что данные билетных агрегаторов о росте стоимости с 2019 года на 15-120 процентов неверна. Специалисты подчеркнули, что по многим маршрутам цена на перелет за период с июня 2019 года по июнь 2021 года снижена.

Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России. пресс-служба Минтранса РФ

Напомним, что "Известия" сообщили о росте цен на многие внутренние направления перелетов в РФ. СМИ сослалось на сведения, полученные от агрегаторов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip.

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Фото: Piter.tv