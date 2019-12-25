В МИД Белоруссии рассказали о реакции на ограничения со стороны ЕС и Запада.

Минск подготовил ответные меры на случай продолжения санкционной политики Запада в отношении Белоруссии. Об этом журналистам рассказал глава МИД республики Владимир Макей. Чиновник отметил, что подобная реакция обсуждалась и ранее, поэтому к настоящему моменту инициативы уже существуют.

Они будут адекватными. Без ответа никакие шаги оппонентов из европейских стран не останутся. Эти меры сейчас действительно отработаны. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце. Мы четко просчитываем все варианты. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Чиновник напомнил, что возможные ограничения со стороны Белоруссии могут коснуться европейского предпринимательства и не повредят национальной экономике республики. Правительство подготовило как симметричные, так и ассиметричные решения. При этом власти не допустят того, чтобы санкции повлияли на благосостояние граждан или развитие страны.

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Фото: МИД России