Максим Рыженков сообщил о попытках Запада с охранить доминирование.

Минск поддерживает усилия Москвы по созданию системы финансовых расчетов в рамках БРИКС. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Иностранный дипломат добавил, что властям республики интересна тема, так как миру пора иметь два или три механизма, которые были бы неподконтрольны коллективному Западу. Сейчас же Запад использует нечестные инструменты, которые не соответствуют духу международных профильных структур, например, ООН или ВТО. По мнению Рыженкова, недружественные государства планируют сдержать развитие других и обеспечить себе сохранение доминирования на геополитической арене.

Мы очень позитивно воспринимаем те шаги, которые предпринимает Российская Федерация по созданию такой системы в рамках БРИКС. Максим Рыженков, глава МИД Белоруссии

Однако наличие нескольких механизмов взаиморасчетов в БРИКС во многом снизит "аппетит этих западников", а также позволит партнерам по альянсу не опасаться за условия торговли друг с другом.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости