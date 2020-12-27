В ведомстве считают необходимым создать комплексный закон, который будет учитывать все аспекты использования ИИ.

Минпромторг предложил разработать закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В ведомстве считают, что для создания единой системы регулирования ИИ необходим комплексный закон, который будет учитывать все аспекты его использования. К таковым относятся этические, правовые и социальные нормы. На сегодняшний день основным документом, который определяет цели, задачи и возможные меры по развитию ИИ в России, выступает Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Ранее эксперты оценили развитие искусственного интеллекта.

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