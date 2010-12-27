Минобрнауки ужесточило правила общения российских ученых с иностранными коллегами

О предстоящей встрече необходимо будет сообщить за пять дней.

Министерство высшего образования и науки ужесточило правила общения российских ученых с иностранными коллегами. Об этом сообщает научная газета "Троицкий вариант", публикуя скан документа.

Согласно приказу ведомства, российские научные организации должны за пять дней сообщить о предстоящей встрече. В уведомлении следует указать цель приема и предоставить сканы паспортов иностранных участников.

На встрече с иностранцами должны присутствовать как минимум два ученых из России. В нерабочее время с приехавшими из других стран коллегами можно встретиться только с разрешения руководства. По итогам в ведомство необходимо направить отчет с содержанием разговора.

В приказе Минобрнауки уточняется, что иностранцам можно пользоваться гаджетами, включая телефоны, часы бинокли и плееры, только в случаях, предусмотренных международными договорами России.

В свою очередь заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме заявил, что в обновленных рекомендациях имеется "ряд ограничений и несуразностей". Они могут навредить престижу страны, привести к росту изоляции и к дискредитации власти.

Ранее мы писали, что школы будут собирать данные о соцсетях учеников и их родителей.

Фото: pixabay.com