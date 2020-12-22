Минобрнауки не фиксирует массовых вспышек коронавируса среди студентов

Летальные случаи среди преподавателей и студентов также единичны.

Министерство образования и науки РФ не фиксирует массовых вспышек коронавируса среди студентов. С заявление выступил заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев.

По его словам, в период пандемии в общежитиях было выделено 28 тысяч мест под обсерваторы для заражённых и находящихся на самоизоляции.

Из них у нас сегодня свободны почти 94%. Дмитрий Афанасьев, заместитель министра образования и науки России

Поэтому, подчеркнул он, количество заболевших студентов сейчас идёт на единицы. Афанасьев также рассказал, что летальные случаи среди преподавателей и студентов, причиной которых стал COVID-19, также единичны.

Ранее глава Минобрнауки представил первый отечественный предсерийный электромобиль.

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