Минобрнауки не фиксирует массовых вспышек коронавируса среди студентов

Министерство образования и науки РФ не фиксирует массовых вспышек коронавируса среди студентов. С заявление выступил заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев.
По его словам, в период пандемии в общежитиях было выделено 28 тысяч мест под обсерваторы для заражённых и находящихся на самоизоляции.
Из них у нас сегодня свободны почти 94%.
Дмитрий Афанасьев, заместитель министра образования и науки России
Поэтому, подчеркнул он, количество заболевших студентов сейчас идёт на единицы. Афанасьев также рассказал, что летальные случаи среди преподавателей и студентов, причиной которых стал COVID-19, также единичны.
Ранее глава Минобрнауки представил первый отечественный предсерийный электромобиль.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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