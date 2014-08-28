Задача выполнена силами "Днепра" на СВО.

Российские боевые расчеты из самоходных орудий "Мста-С" 152-миллиметрового калибра уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Задача выполнена военнослужащими "Днепра".

В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки был обнаружен заброшенный дом с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве заметили, что артиллеристы в круглосуточном режиме работают в непростых условиях. Однако от занятия позиции и нанесения огневого поражения у военнослужащих уходит всего несколько минут, а навыки бойцов отработаны до автоматизма. Установки способны совершать огонь на поражение на дальность до 29 километров. Скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.

Минобороны сообщило о срыве подвоза подкрепления ВСУ на курском направлении.

Фото и видео: Минобороны России