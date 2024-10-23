Минобороны сообщило о срыве подвоза подкрепления ВСУ на курском направлении

Задача выполнена военнослужащими "Севера" в российском приграничье.

Российские боевые расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика"сорвали подвоз боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины на курском направлении проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Задача выполнена военнослужащими "Северной" группировки войск.

Разведчики группировки после обнаружения техники противника передали координаты артиллеристам, которые точным попаданием сорвали подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ. Расчет самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" произвел огонь с заранее подготовленной закрытой огневой позиции. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что операторы разведывательных дронов в круглосуточном режиме ведут наблюдение за путями подвоза снабжения противника в Курской области, а также передают при необходимости координаты своим артиллеристам. Специалисты добавили, что после получения данных о цели противника у расчетов уходит всего пара минут на то, чтобы произвести выстрел. При стрельбе используется тактика частой смены огневых позиций.

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Фото и видео: Минобороны России