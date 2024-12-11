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Минобороны заявило об уничтожении мины ВСУ в Запорожье

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Задача выполнена на ореховском направлении "Днепром".

Российские саперы-десантники уничтожили дистанционно установленную мину Вооруженных сил Украины, размещенную на территории Запорожской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена представителями Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при группировке войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.

Саперы уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе гуманитарного разминирования на ореховском направлении.

пресс-служба Минобороны РФ

После получения заявки от местного населения из одного из населенных пунктов военнослужащие провели инженерную разведку. На дороге, которая проходит вдоль возделываемых полей, саперы выявили несколько дистанционно установленных мин противника. Командир группы разминирования принял решение уничтожить опасные находки на месте. Подрыв опасных объектов происходил путем наложения заряда.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, минобороны, ореховское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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