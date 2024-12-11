Задача на СВО выполнена силами "Запада".

Российские боевые расчеты при поддержке реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили опорные пункты, пикапы, пункты управления беспилотниками и скопления живой силы Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами артиллеристов общевойсковой армии при "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на одном из оперативных направлений. Военнослужащие указали, что в круглосуточном режиме продолжают наносить точные воздушные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и скоплениям живой силы противника. На этот раз была сорвана операция киевского режима по ротации личного состава. Известно, что расчеты "Градов" после получения координат целей в кратчайшие сроки отправляются в район использования, где занимают позиции для стрельбы.

После чего незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 км. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район. пресс-служба Минобороны России

РСЗО используются для создания заградительного огня при отходе или отступлении противника.

Минобороны сообщило о поражении FPV-дроном опорного пункта ВСУ на каховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России