Задача на каховском направлении СВО выполнена "Днепром".

Российский расчет беспилотных летательных аппаратов поразил FPV-дроном опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу реки Днепр. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции на каховском направлении. Подразделения БПЛА в ежедневном режиме уничтожают объекты и личный состав противника.

Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника. пресс-служба Минобороны России

В режиме реального времени военнослужащие ВС РФ отслеживают передвижения противника, корректируют удары с воздуха реактивной и ствольной артиллерии, а также осуществляют наведение FPV-дронов на объекты ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3М.

Фото и видео: Минобороны России